2020-03-03T13:35:08+03:00
Общество

Муромский завод заменил китайских рабочих на местных из-за угрозы распространения коронавируса

«Рустехнологии» объявили набор российских сотрудников
Артём Черепанов
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Муромский завод по покраске и оцинковке стали «Рустехнологии», принадлежащий китайским инвесторам, объявил набор российских специалистов. Такое решение было принято после запрета на въезд китайского персонала с связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Источник сообщает, в середине февраля завод по выпуску оцинкованного металла в Муроме не смог возобновить работу после новогодних каникул из-за того, что часть китайских сотрудников оказалась на карантине, а значительная часть менеджеров не смогла вернуться в Россию.

По данным компании, 1-2 февраля в Россию въехало 17 сотрудников завода, еще 13 человек приехали 12 февраля. Все они в течение двух недель находились на карантине. Как уточнили на предприятии, из-за введенного правительством Российской Федерации временного запрета на въезд в Россию гражданам Китая, в Муром не смогли вернуться 12 менеджеров производства, а также около 40 сотрудников, занимающихся установкой и отладкой строящейся линии холодного проката. Кроме того, были остановлены две линии цинкования, три линии покраски, прекратилась закупка сырья и сбыт продукции. Всего на предприятии занято около 400 сотрудников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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