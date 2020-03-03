2020-03-03T13:32:36+03:00
Звезды

Владимирцев приглашают на презентацию двадцатой книги поэта Дмитрия Кантова

Поэт прочтет стихи из новой книги и ответит на вопросы собравшихся
Виктория СУХОВА
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3 марта в 18.00 в областном Доме работников искусств им. Ю.А.Тумаркина состоится презентация книги стихов поэта Дмитрия Кантова «В тот самый день».

В неё автор включил как стихи, уже известные, так и новые – ранее не печатавшиеся. Это, в основном, интимно-психологическая и религиозно-философская лирика.

О стихах, составивших книгу «В тот самый день» поэт Александр Кушнер, лауреат Государственной премии России, написал Дмитрию Кантову: «Вы своими стихами доказываете, что писать стихи можно где угодно, а уж во Владимире – тем более. Ваш человек живёт в очень конкретном, обжитом пространстве, а не в безвоздушной среде, абстрактном мире, – и не тяготится провинцией».

На презентации друзья и коллеги поэта расскажут о творчестве Дмитрия Кантова, а сам он прочтёт стихи из новой книги и ответит на вопросы собравшихся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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