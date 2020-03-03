Лыжный марафон памяти Алексея Прокуророва во Владимире отменили из-за теплой погоды
6 и 7 марта в лесопарковой зоне парка «Дружба» должен был состояться XXII лыжный марафон, посвященный памяти Алексея Прокуророва. Соревнования хотели разделить на два дня. Однако в планы организаторов вмешалась погода.
«Из-за аномально теплой зимы мы приняли решение отменить соревнования. Поначалу мы пытались сокращать или менять трассу. Но увы. Не хотелось бы, чтобы участники находились в плохих условиях. Мы уже оповестили Олимпийских чемпионов, которые должны были приехать на марафон"», - подчеркнули в школе олимпийского резерва.
Организаторы надеются, что в следующем году зима будет снежной и соревнования удастся провести.
ИСТОЧНИК KP.RU