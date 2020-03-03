Лыжный марафон памяти Алексея Прокуророва во Владимире отменили из-за теплой погоды

3 Март 2020 2020-03-03T13:23:57+03:00

Впервые за 12 лет лыжники не выйдут на старт

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6 и 7 марта в лесопарковой зоне парка «Дружба» должен был состояться XXII лыжный марафон, посвященный памяти Алексея Прокуророва. Соревнования хотели разделить на два дня. Однако в планы организаторов вмешалась погода.

«Из-за аномально теплой зимы мы приняли решение отменить соревнования. Поначалу мы пытались сокращать или менять трассу. Но увы. Не хотелось бы, чтобы участники находились в плохих условиях. Мы уже оповестили Олимпийских чемпионов, которые должны были приехать на марафон"», - подчеркнули в школе олимпийского резерва.

Организаторы надеются, что в следующем году зима будет снежной и соревнования удастся провести.

ИСТОЧНИК KP.RU