В Муроме капитан катал детей на теплоходе с нарушениями

3 Март 2020 2020-03-03T12:03:23+03:00

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Капитан – механик теплохода в конце мая прошлого года перевозил на корабле по реке Оке в районе Мурома организованную группу детей. За деньги капитан взял на борт больше ребят, чем позволяла пассажировместимость судна. При этом он не обеспечил детскими спасательными жилетами всех находящихся на судне детей, а после посадки пассажиров на борт теплохода не проводил инструктажи по правилам поведения на судне и не рассказывал, где лежат спасательные средства и как их использовать. Хотя поездка закончилась благополучно, нарушения обнаружили сотрудники ОЭБ и ПК Владимирского ЛО МВД России на транспорте. В отношении капитана возбудили уголовное дело по факту оказания услуг по перевозке пассажиров, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Сейчас расследование завершено, его передали в Муромский городской суд. Если вина капитана подтвердится, его может ждать штраф до трехсот тысяч рублей либо два года лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU