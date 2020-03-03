2020-03-03T11:13:09+03:00
Общество

Владимирская мэрия сдаст в аренду кафе «Сунгирь» на улице Растопчина

Если найдется арендатор
Сергей МОРКОВКИН
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Администрация города Владимира выставила на торги помещение легендарного советского кафе «Сунгирь» на улице Растопчина. 856 квадратных метров (два этажа) мэрия готова сдать в аренду на пять лет (с апреля 2020 года по апрель 2025 года). Аренда за неполный 2020 год составит 4 миллиона рублей, шаг аукциона — 402 тысячи рублей.

Отметим, администрация города пыталась сдать «Сунгирь» в аренду и раньше, но торги, проводившиеся уже два раза, никто не заявлялся.

Кафе «Сунгирь» занимает два этажа панельной пристройки 1980-ого года. В основном в нем проводили банкеты. На протяжении всей своей истории кафе было муниципальным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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