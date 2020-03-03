Ковровчанин заплатит за ложный донос

3 Март 2020 2020-03-03T10:59:31+03:00

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В начале октября прошлого года мужчина потерял где-то в городе свой сотовый телефон, стоивший около четырех тысяч рублей. Не найдя пропажу сам, он через несколько дней обратился в полицию и сообщил, что незнакомец напротив ковровского рынка «Крупянщик» открыто похитил его телефон. И собственноручно написал заявление. Позднее мужчина признался, что всю историю придумал, сотовый у него никто не похищал, а все обстоятельства он придумал, чтобы его потерю нашли полицейские. За заведомо ложный донос о совершении преступления ковровчанин попал под суд, но судья посчитал возможным прекратить уголовное дело в отношении горожанина. Мужчине просто придется заплатить судебный штраф – пять тысяч рублей. Но если он не сделает это в положенный срок, уголовное дело возобновят.

ИСТОЧНИК KP.RU