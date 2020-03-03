Во Владимирской области за год закрылось 15% ломбардов

3 Март 2020 2020-03-03T10:39:27+03:00

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Во Владимирской области к началу 2020 года работало 28 ломбардов. Это на 15% меньше, чем год назад. Закрытие ломбардов, как рассказали во владимирском филиале Банка России - общероссийская тенденция.

За 9 месяцев прошлого года ломбарды во Владимирской области выдали займов на 681,5 миллионов рублей, это на 20,8% больше, чем годом раньше. Задолженность жителей региона перед ломбардами за этот период выросла на 11,2%.

Под ломбарды иногда мимикрируют скупки. Разница в том, что они выдают деньги под залог имущества «с правом обратного выкупа». На самом деле продать заложенную вещь скупка может в любое время. Настоящий ломбард должен оформлять залоговый билет и одновременно заключать договор потребительского займа.

«В наименовании организации обязательно должно присутствовать слово «ломбард». Ломбард может оказывать консультационные и информационные услуги, но это не может быть основным направлением его работы», - отметил начальник юридического отдела Отделения Владимир Банка России Александр Красильщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU