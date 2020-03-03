В Юрьев-Польском районе мужчина не хотел лечиться от туберкулеза
41-летний житель Юрьев-Польского района с 2017 года стоял на учете у врача-фтизиатра с диагнозом «метатуберкулёзные изменения легких». В мае прошлого года у него подтвердили диагноз рецидива туберкулеза.
- Мужчина живет с женой и двумя дочерьми. Старшую дочь отец заразил туберкулезом, и она лечилась во Владимире. Однако несмотря на это мужчина не хотел ходить к врачу и избегал лечения, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Прокурор района обратился в суд с заявлением о принудительном лечении в больнице. Требования прокурора суд удовлетворил. Мужчину принудительно госпитализировали.
ИСТОЧНИК KP.RU