2020-03-03T10:11:08+03:00
Общество

В Юрьев-Польском районе мужчина не хотел лечиться от туберкулеза

Больного принудительно отправили на лечение
Виктория СУХОВА
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41-летний житель Юрьев-Польского района с 2017 года стоял на учете у врача-фтизиатра с диагнозом «метатуберкулёзные изменения легких». В мае прошлого года у него подтвердили диагноз рецидива туберкулеза.

- Мужчина живет с женой и двумя дочерьми. Старшую дочь отец заразил туберкулезом, и она лечилась во Владимире. Однако несмотря на это мужчина не хотел ходить к врачу и избегал лечения, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Прокурор района обратился в суд с заявлением о принудительном лечении в больнице. Требования прокурора суд удовлетворил. Мужчину принудительно госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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