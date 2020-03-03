2020-03-03T09:49:38+03:00
Спорт

"Текстильщик" из Иваново разгромил владимирское "Торпедо"

Черно-белые не смогли забить ни одного года в ворота противников
Виктория СУХОВА
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2 марта в Иваново прошел товарищеский матч между "Текстильщиком" и владимирским "Торпедо".

Черно-белые не смогли забить в ворота соперников ни одного мяча, а вот их непримиримые соперники поразили ворота 4 раза. Голы забили Алексей Горюшкин (дубль), Хызыр Аппаев и Дмитрий Шилов (с пенальти).

Следующую игру "Торпедо" проведет дома. 7 марта в 12 часов черно-белы сыграют с клубом "Гвардеец" из Коврова. Противостояние пройдет на малой спортивной арене.

ИСТОЧНИК KP.RU

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