2020-03-03T09:14:25+03:00
Общество

В киноклубе "Политехник" владимирцы смогут увидеть фильм Валерии Гай Германики

Сценарий к фильму написал известный постмодернист Юрий Арабов
Виктория СУХОВА
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Сегодня, 3 марта, в 18.00 в главном корпусе ВлГУ киноклуб «Политехник» представит фильм Валерии Гай Германики «Мысленный волк» по сценарию известного постмодерниста Юрия Арабова.

Фильм представляет собой притчу о страхе, это рассказ о лишенных любви отношениях матери и дочери, которые на время обретают взаимопонимание, сплоченные страхом перед выдуманной матерью историей о волке-людоеде. На философском уровне это размышление об утерянной чистоте помыслов, которая является главным условием гармонии человеческого существования и еще одна иллюстрация пословицы — «сон разума рождает чудовищ».

Вход - свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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