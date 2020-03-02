В Собинском районе нетрезвая женщина вынесла украшения из квартиры подруги
Ущерб составил 60 тысяч рублей
Изменить размер текста:
В январе текущего года в полицию обратилась местная жительница: у нее вынесли из квартиры украшения, ноутбук и деньги. Общий ущерб составил 60 тысяч рублей. По данным УМВД по Владимирской области, сотрудники полиции задержали 32-летнюю жительницу одного из сел района. За несколько часов до кражи она выпивала с хозяйкой квартиры. Когда хозяйка уснула, женщина решила забрать ценности. Похищенное оперативники нашли в доме у подозреваемой и вернули владелице.
Возбуждено уголовное дело за кражу.
ИСТОЧНИК KP.RU