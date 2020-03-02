2020-03-02T17:23:18+03:00
Общество

Во Владимирской области назначили нового «министра печати»

Им стала Татьяна Метелкина из Нижнего Новгорода
Артём Черепанов
Поделиться:
Татьяна МетелкинаТатьяна МетелкинаФото: Администрация Владимирской области
Изменить размер текста:

28 февраля на должность председателя комитета общественных связей и СМИ администрации Владимирской области была назначена Татьяна Метелкина. Ранее комитет возглавлял известный владимирский журналист и политтехнолог Григорий Белов, покинувший пост «министра печати» сразу после новогодних праздников.

Татьяна Метелкина родилась в Горьком (ныне Нижний Новгород). Окончила Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет по специальности «история». Работать начала в 1990 году учителем истории в школе № 18 города Горького. С 1995 года — в издательском бизнесе. В 2000-2003 годах была заместителем начальника Приволжского окружного межрегионального территориального управления Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. В 2003-2017 годах возглавляла издательский дом «Нижегородская правда». Последние годы занималась промышленным маркетингом и социальным проектированием.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Собинском районе нетрезвая женщина вынесла украшения из квартиры подруги
Во Владимирской области назначили нового «министра печати»
В Ковровском районе нашли фальшивое сливочное масло
Владимирцев приглашают окунуться в "Мир женщины"
ВТБ Лизинг снова стал лидером рынка в сегменте спецтехники
ВТБ запускает короткий номер контакт-центра - 1000
Клиенты Владимирского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" весной могут погасить долги без пени
«Ростелеком» принял участие в праздновании Масленицы во Владимире
В 2020 году во Владимирской области планируют ввести 860 тысяч квадратных метров
Больше девяти тысяч человек приняли катки Владимира
Спортсмен из Владимирской области выиграл первенство России по боксу
В Центр классической музыки выступит французский клавесинист Жан Рондо
Вязниковский Фатьяновский парк отремонтируют на федеральные деньги
Владимирская область впервые за 20 лет выиграла чемпионат России по полиатлону в командном зачете
Во Владимире появится улица в честь 75-летия Победы
Во Владимире пройдет творческий вечер худрука театра "Школа современной пьесы" Иосифа Райхельгауза
Владимирское «Торпедо» проиграло контрольный матч раменскому «Сатурну»
В Центре ИЗО пройдет выставка, посвященная цветам
Самбист из Владимирской области выиграл "серебро" чемпионата России
В Муромцево приедет Пасхальный фестиваль
У химзавода насмерть сбили двух человек
В Гороховце микроавтобус врезался в грузовик: погиб один человек
В Кольчугино открылась новая школа на 550 учеников
В Судогодском районе прокуратура требует запрет на продажу алкоголя у студенческого общежития
В Юрьев-Польском загорелась квартира
В Коврове уборщица вынесла украшения из квартиры, где убиралась
В Александрове с января ищут 77-летнего мужчину
В Муроме в жилом доме загорелся электрощит