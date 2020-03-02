Во Владимирской области назначили нового «министра печати»
28 февраля на должность председателя комитета общественных связей и СМИ администрации Владимирской области была назначена Татьяна Метелкина. Ранее комитет возглавлял известный владимирский журналист и политтехнолог Григорий Белов, покинувший пост «министра печати» сразу после новогодних праздников.
Татьяна Метелкина родилась в Горьком (ныне Нижний Новгород). Окончила Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет по специальности «история». Работать начала в 1990 году учителем истории в школе № 18 города Горького. С 1995 года — в издательском бизнесе. В 2000-2003 годах была заместителем начальника Приволжского окружного межрегионального территориального управления Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. В 2003-2017 годах возглавляла издательский дом «Нижегородская правда». Последние годы занималась промышленным маркетингом и социальным проектированием.
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