В Ковровском районе нашли фальшивое сливочное масло

2 Март 2020 2020-03-02T16:54:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники областного управления Россельхознадзора отобрали пробы сливочного масла нескольких производителей в магазинах, принадлежащих Мелеховскому ПОСПО.

Проверили: сливочное масло сладко-сливочное несоленое «Традиционное», м.д.ж. 82,5% (производитель: ООО «Магнолия», Московская обл.); масло сливочное несоленое «Деревенское подворье», м.д.ж. 62,0%. Высший сорт (производитель: ЗАО «Озерецкий молочный комбинат», Московская обл.).

Во всех отобранных пробах были выявлены нарушения по соотношению метиловых эфиров жирных кислот и наличие стеринов, что говорит о фальсификации.

Были проинформированы торговые точки, на прилавках которых продавалось это сливочное масло, для его изъятия из оборота.

ИСТОЧНИК KP.RU