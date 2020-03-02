В Ковровском районе нашли фальшивое сливочное масло
Сотрудники областного управления Россельхознадзора отобрали пробы сливочного масла нескольких производителей в магазинах, принадлежащих Мелеховскому ПОСПО.
Проверили: сливочное масло сладко-сливочное несоленое «Традиционное», м.д.ж. 82,5% (производитель: ООО «Магнолия», Московская обл.); масло сливочное несоленое «Деревенское подворье», м.д.ж. 62,0%. Высший сорт (производитель: ЗАО «Озерецкий молочный комбинат», Московская обл.).
Во всех отобранных пробах были выявлены нарушения по соотношению метиловых эфиров жирных кислот и наличие стеринов, что говорит о фальсификации.
Были проинформированы торговые точки, на прилавках которых продавалось это сливочное масло, для его изъятия из оборота.
ИСТОЧНИК KP.RU