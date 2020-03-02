Владимирцев приглашают окунуться в "Мир женщины"

2 Март 2020 2020-03-02T16:41:24+03:00

На выставке-ярмарке можно будет купить подарки на любой случай жизни

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С 4 по 7 марта во владимирском Экспоцентре пройдет выставка-ярмарка "Мир женщины". Ярмарка предложит огромный ассортимент изделий: одежду на все случаи жизни, обувь, товары ручной работы, аксессуары, украшения, косметику.

Кроме того, экспоненты представят широкий ассортимент сувениров, подарочных наборов, изделий из меха, а также продуктов питания, в том числе – мясных и рыбных деликатесов, кондитерских изделий, меда, напитков высокого качества.

География участников выставки постоянно расширяется. В этом году в ней участвуют около 130 экспонентов из различных регионов России, Белоруссии, Армении и Азербайджана.

На протяжении всей работы выставки-ярмарки посетителей ждет насыщенная развлекательная программа: конкурсы, акции, мастер-классы.

ИСТОЧНИК KP.RU