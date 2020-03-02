2020-03-02T16:41:24+03:00
Общество

Владимирцев приглашают окунуться в "Мир женщины"

На выставке-ярмарке можно будет купить подарки на любой случай жизни
Виктория СУХОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

С 4 по 7 марта во владимирском Экспоцентре пройдет выставка-ярмарка "Мир женщины". Ярмарка предложит огромный ассортимент изделий: одежду на все случаи жизни, обувь, товары ручной работы, аксессуары, украшения, косметику.

Кроме того, экспоненты представят широкий ассортимент сувениров, подарочных наборов, изделий из меха, а также продуктов питания, в том числе – мясных и рыбных деликатесов, кондитерских изделий, меда, напитков высокого качества.

География участников выставки постоянно расширяется. В этом году в ней участвуют около 130 экспонентов из различных регионов России, Белоруссии, Армении и Азербайджана.

На протяжении всей работы выставки-ярмарки посетителей ждет насыщенная развлекательная программа: конкурсы, акции, мастер-классы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Собинском районе нетрезвая женщина вынесла украшения из квартиры подруги
Во Владимирской области назначили нового «министра печати»
В Ковровском районе нашли фальшивое сливочное масло
Владимирцев приглашают окунуться в "Мир женщины"
ВТБ Лизинг снова стал лидером рынка в сегменте спецтехники
ВТБ запускает короткий номер контакт-центра - 1000
Клиенты Владимирского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" весной могут погасить долги без пени
«Ростелеком» принял участие в праздновании Масленицы во Владимире
В 2020 году во Владимирской области планируют ввести 860 тысяч квадратных метров
Больше девяти тысяч человек приняли катки Владимира
Спортсмен из Владимирской области выиграл первенство России по боксу
В Центр классической музыки выступит французский клавесинист Жан Рондо
Вязниковский Фатьяновский парк отремонтируют на федеральные деньги
Владимирская область впервые за 20 лет выиграла чемпионат России по полиатлону в командном зачете
Во Владимире появится улица в честь 75-летия Победы
Во Владимире пройдет творческий вечер худрука театра "Школа современной пьесы" Иосифа Райхельгауза
Владимирское «Торпедо» проиграло контрольный матч раменскому «Сатурну»
В Центре ИЗО пройдет выставка, посвященная цветам
Самбист из Владимирской области выиграл "серебро" чемпионата России
В Муромцево приедет Пасхальный фестиваль
У химзавода насмерть сбили двух человек
В Гороховце микроавтобус врезался в грузовик: погиб один человек
В Кольчугино открылась новая школа на 550 учеников
В Судогодском районе прокуратура требует запрет на продажу алкоголя у студенческого общежития
В Юрьев-Польском загорелась квартира
В Коврове уборщица вынесла украшения из квартиры, где убиралась
В Александрове с января ищут 77-летнего мужчину
В Муроме в жилом доме загорелся электрощит