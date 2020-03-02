Больше девяти тысяч человек приняли катки Владимира

2 Март 2020 2020-03-02T14:11:46+03:00

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Эта зима не смогла нас порадовать устойчивой морозной погодой, поэтому шестой сезон работы «Катка в сердце Владимира» был непродолжительным.

За 18 дней работы на каток в парке им. Пушкина пришли покататься 3500 человек. Каток на стадионе «Лыбедь» за 6 дней работы принял 1726 человек. Рекорд по посещаемости и времени работы установил каток «Молодежный» в Центральном парке культуры и отдыха. За 43 дня каток принял более 4 тысяч гостей.

ИСТОЧНИК KP.RU