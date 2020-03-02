В Центр классической музыки выступит французский клавесинист Жан Рондо
Март в Центре классической музыки будет насыщен концертными программами.
6 марта впервые выступят классические духовые ансамбли Владимирского Губернаторского симфонического оркестра и приглашенный ансамбль «ART-плюс» . Зрители услышат произведения Моцарта, Бетховена, Бизе, Митюшина, Либерта, Черепнина, Уильямса и других композиторов.
13 марта перед владимирцами выступит Городской духовой оркестр. В программе концерта "Весенние мелодии" - джазовые стандарты, музыка кино, мировые и отечественные хиты
20 марта череду весенних концертов продолжит Владимирский камерный хор под управлением Дмитрия Федорова. Будут исполнены произведения Даргомыжского, Фалика, Анцева, Мельникова, Свиридова, Калинникова, Танеева, Чайковского. Партия фортепиано - Александра Рыжова.
Завершится март концертом французского клавесиниста Жана Рондо. В первом отделении он исполнит произведения Доменико Скарлатти. Второе отделение совместно с Владимирским Губернаторским симфоническим оркестром он сыграет произведения Баха и Богуслава Мартину. Концерт намечен на 27 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU