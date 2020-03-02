Вязниковский Фатьяновский парк отремонтируют на федеральные деньги

2 Март 2020 2020-03-02T13:11:17+03:00

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Проект реконструкции Фатьяновского парка в Вязниках стал победителем конкурса проектов Минстроя РФ в номинации «Малые города с числом жителей от 20 до 50 тысяч человек». Теперь парк будет отремонтирован на федеральные деньги.

Согласно проекту, в Вязниках планируется построить многофункциональную сцену. Летом там будут проходить концерты, а зимой она превратится в каток. Также там появятся кафе и пункт проката спортинвентаря, а на крыше сцены будет оборудована смотровая площадка с прекрасным видом на старые Вязники, пойму Клязьмы и панораму Заречья.

Преобразиться и зрительный зал под открытым небом. На смену скамейкам придут 350 удобных сидений со спинками и тентом.

ИСТОЧНИК KP.RU