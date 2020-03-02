Владимирская область впервые за 20 лет выиграла чемпионат России по полиатлону в командном зачете
Владимирская область впервые за российскую историю спорта выиграла чемпионат страны по полиатлону в командном зачете в дисциплине «Троеборье с лыжной гонкой».
Соревнования проходили в городе Сасово Рязанской области с 25 по 29 февраля. В турнире приняли участие 100 спортсменов из 16 регионов России.
Владимирскую область представляли 9 человек из Коврова и Гусь-Хрустального района: Андрей Кураев, Сергей Романов и Светлана Новикова, Дина Романова, Анастасия Суконкина и Герман Давыдов, а также Николай Маклаков, Ярослава Козлова и Сергей Капустин.
На втором месте в общекомандном зачете оказались спортсмены из Вологодской области, проигравшие нашим землякам шесть очков, на третьем месте – команда Республики Башкортостан.
В личном первенстве ковровчанин Андрей Кураев завоевал серебряную медаль. Представитель Владимирской области оказался лучшим в лыжной гонке, преодолев дистанцию в 10 км за 24 минуты 25 секунд, и в силовой гимнастике, подтянувшись 60 раз за четыре минуты.
По итогам чемпионата России спортсмены Владимирской области получили право участвовать в чемпионате мира по полиатлону, который пройдет в начале марта в городе Сасово.
ИСТОЧНИК KP.RU