Во Владимире появится улица в честь 75-летия Победы

2 Март 2020 2020-03-02T12:53:24+03:00

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Администрация города Владимира назвать одну из улиц в честь 75-летия Победы. Выбрать название для нее предлагается самим горожанам. На голосование выставлены пять вариантов:

Улица Героев-владимирцев (в честь владимирцев - Героев Советского Союза)

Улица Мирная (как символ мирной жизни)

Улица Прифронтовая (в память о прифронтовом положении города)

Улица Сталинградская (в честь Сталинградской битвы)

Улица Тверская (в честь героической обороны Калинина, ныне – Твери

Голосование продлится до 31 марта 2020 года. На данный момент лидирует первый первый вариант: улица Героев-владимирцев.

Владимирская мэрия отмечает, что на фронт из города Владимира было призвано 24 724 человека, 10 861 из них погибли, умерли от ран, пропали без вести.

ИСТОЧНИК KP.RU