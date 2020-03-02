Во Владимире появится улица в честь 75-летия Победы
Администрация города Владимира назвать одну из улиц в честь 75-летия Победы. Выбрать название для нее предлагается самим горожанам. На голосование выставлены пять вариантов:
Улица Героев-владимирцев (в честь владимирцев - Героев Советского Союза)
Улица Мирная (как символ мирной жизни)
Улица Прифронтовая (в память о прифронтовом положении города)
Улица Сталинградская (в честь Сталинградской битвы)
Улица Тверская (в честь героической обороны Калинина, ныне – Твери
Голосование продлится до 31 марта 2020 года. На данный момент лидирует первый первый вариант: улица Героев-владимирцев.
Владимирская мэрия отмечает, что на фронт из города Владимира было призвано 24 724 человека, 10 861 из них погибли, умерли от ран, пропали без вести.
ИСТОЧНИК KP.RU