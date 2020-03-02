Во Владимире пройдет творческий вечер худрука театра "Школа современной пьесы" Иосифа Райхельгауза

2 Март 2020 2020-03-02T11:36:23+03:00

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2 марта во Владимире пройдет творческий вечер знаменитого режиссера, художественного руководителя не менее знаменитого московского театра "Школа современной пьесы" Иосифа Райхельгауза. Он открывает "Театральный год со "Школой современной пьесы", который начнется во Владимире 16 марта спектаклем "Спасти камер-юнкера Пушкина".

Творческий вечер под названием "Все разрешено" состоится в ОДРИ. Иосиф Райхельгауз расскажет, почему он в своем театре сознательно отказался от классического репертуара, как выбирает пьесы для постановки, ради чего готов идти на творческий риск. Также в программе вечера стихи, театральные байки, ответы на вопросы зрителей и возможность купить новую книгу Иосифа Райхельгауза "Игра и мука" и получить его автограф.

Начало в 18.30. Вход бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU