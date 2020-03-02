Владимирское «Торпедо» проиграло контрольный матч раменскому «Сатурну»
Владимирский футбольный клуб «Торпедо» провел очередной контрольный матч перед возобновлением чемпионата. 28 февраля в гостях черно-белые играли с раменским «Сатурном», выступающим в зоне «Центр».
Подмосковная команда занимает 10 место в турнирной таблице своей зоны, «Торпедо» - один из лидеров зоны «Запад». Тем не менее, это не помешало «инопланетянам» обыграть владимирцев с разгромным счетом. Четыре безответных мяча в сетку ворот «Торпедо» влетели во втором тайме.
Отметим, что все голы «Сатурн» забил после полной смены состава. У подмосковной команды забивали Широков (дважды), Корж и Максимчук.
ИСТОЧНИК KP.RU