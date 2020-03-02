2020-03-02T10:33:00+03:00
Звезды

В Центре ИЗО пройдет выставка, посвященная цветам

Представит ее Вера Хайрутдинова
Виктория СУХОВА
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Серия цветов Веры Хайрутдиновой – это манифест о красоте, любви и женственности. Каждое ее полотно содержит в себе историю страсти и нежности, игру цвета и формы, философию магии и реализма.

6 марта открывается новая выставка в Центре ИЗО «Скажи это цветами!» - такое необычное название дала ей автор представленных произведений Вера Хайрутдинова - художник, дизайнер, фотограф, почетный член Российской академии художеств, член Творческого союза художников России, лауреат премии Brand Awards 2013, член Международной ассоциации дизайнеров IIDA.

В рамках открытия выставки пройдет презентация книги Веры Хайрутдиновой «Покажи свое искусство миру».

Выставки картин и фотографий с успехом проходят в России и за рубежом. Художественные работы Веры Хайрутдиновой находятся Музее современного этноискусства в городе Елабуга, Татарстан, в Культурно-выставочном центре им. Тенишевых в Смоленске, а также в частных коллекциях в России, Швейцарии, Великобритании, Германии и в странах Азии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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