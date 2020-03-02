2020-03-02T10:23:14+03:00
Спорт

Самбист из Владимирской области выиграл "серебро" чемпионата России

Это дало ему право принять участие в чемпионате Европы
Виктория СУХОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Спортсмен Владимирской области Антон Коновалов завоевал второе место на чемпионате России по самбо, который проходил в Республике Чебоксары с 28 февраля по 1 марта.

Антон Коновалов выступал в весовой категории "90 кг".

По итогам турнира спортсмен получил право участвовать в чемпионате Европы по самбо, который пройдет в конце мая в Екатеринбурге.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вязниковский Фатьяновский парк отремонтируют на федеральные деньги
Владимирская область впервые за 20 лет выиграла чемпионат России по полиатлону в командном зачете
Во Владимире появится улица в честь 75-летия Победы
Во Владимире пройдет творческий вечер худрука театра "Школа современной пьесы" Иосифа Райхельгауза
Владимирское «Торпедо» проиграло контрольный матч раменскому «Сатурну»
В Центре ИЗО пройдет выставка, посвященная цветам
Самбист из Владимирской области выиграл "серебро" чемпионата России
В Муромцево приедет Пасхальный фестиваль
У химзавода насмерть сбили двух человек
В Гороховце микроавтобус врезался в грузовик: погиб один человек
В Кольчугино открылась новая школа на 550 учеников
В Судогодском районе прокуратура требует запрет на продажу алкоголя у студенческого общежития
В Юрьев-Польском загорелась квартира
В Коврове уборщица вынесла украшения из квартиры, где убиралась
В Александрове с января ищут 77-летнего мужчину
В Муроме в жилом доме загорелся электрощит