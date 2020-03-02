Самбист из Владимирской области выиграл "серебро" чемпионата России

2 Март 2020 2020-03-02T10:23:14+03:00

Это дало ему право принять участие в чемпионате Европы

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Спортсмен Владимирской области Антон Коновалов завоевал второе место на чемпионате России по самбо, который проходил в Республике Чебоксары с 28 февраля по 1 марта.

Антон Коновалов выступал в весовой категории "90 кг".

По итогам турнира спортсмен получил право участвовать в чемпионате Европы по самбо, который пройдет в конце мая в Екатеринбурге.

ИСТОЧНИК KP.RU