Самбист из Владимирской области выиграл "серебро" чемпионата России
Это дало ему право принять участие в чемпионате Европы
Изменить размер текста:
Спортсмен Владимирской области Антон Коновалов завоевал второе место на чемпионате России по самбо, который проходил в Республике Чебоксары с 28 февраля по 1 марта.
Антон Коновалов выступал в весовой категории "90 кг".
По итогам турнира спортсмен получил право участвовать в чемпионате Европы по самбо, который пройдет в конце мая в Екатеринбурге.
ИСТОЧНИК KP.RU