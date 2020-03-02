2020-03-02T10:15:34+03:00
Звезды

В Муромцево приедет Пасхальный фестиваль

Всего во Владимирской области пройдет 3 концерта
Виктория СУХОВА
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Усадьба Храповицких станет одной из точек на маршруте знаменитого Московского Пасхального Фестиваля Валерия Гергиева.

В рамках Московского Пасхального фестиваля в залах Владимиро-Суздальского музея-заповедника выступят представители Академии молодых оперных певцов Мариинского театра. Многие из них уже являются солистами ведущих театров России и зарубежья. Руководит Академией Лариса Гергиева - народная артистка РФ, блистательная пианистка, выдающийся деятель культуры.

Лариса Абисаловна и ее ученики готовят особенную программу для встречи со слушателями в усадьбе Муромцево. Пасхальные концерты также пройдут в Крестовой палате Суздальского кремля и в музейном центре «Палаты» во Владимире.

Фестиваль был создан в 2002-м году по инициативе народного артиста России Валерия Гергиева. В 2003-м году фестиваль стал всероссийским. Этот крупнейший музыкальный форум ежегодно собирает сотни тысяч слушателей по всей стране.

ИСТОЧНИК KP.RU

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