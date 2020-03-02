В Гороховце микроавтобус врезался в грузовик: погиб один человек
Еще 4 человек оказались в больнице
Фото с места аварииФото: Предоставлено пресс-службой УМВД по Владимирской области
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2 марта в 3.45 в Гороховце на трассе М-7 (335 километр) микроавтобус «Мерседес Спринтер» из Чувашии врезался в фуру «Мерседес» из Москвы.
В микроавтобусе в момент аварии находилось 16 человек (15 пассажиров и водитель). Пострадало 14 человек. Еще один пассажир 1967 года рождения погиб на месте аварии. Четверо пострадавших госпитализированы.
Пресс-служба УМВД по Владимирской области сообщает, что водитель грузовика в аварии не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU