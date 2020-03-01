2020-03-01T15:58:39+03:00
Происшествия

В Судогодском районе прокуратура требует запрет на продажу алкоголя у студенческого общежития

Предприниматель не устранил нарушения, поэтому прокурор обратился в суд
Валерия ПРОНИНА
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В середине февраля в суд поступило заявление прокурора Судогодского района. Он требует наложить запрет на продажу в магазине алкоголя, потому что рядом находится общежитие, где живут студенты Муромцевского лесотехнического техникума.

Прокурор указал, что в ходе проверки в адрес предпринимателя было внесено предписание об устранении нарушений. Но предприниматель проигнорировал требования прокуратуры. Поэтому прокурор обратился в суд в целях обеспечения безопасных условий обучения и воспитания обучающихся Муромцевского техникума.

Судебное заседание по делу назначено на 4 марта 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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