В Судогодском районе прокуратура требует запрет на продажу алкоголя у студенческого общежития

1 Март 2020 2020-03-01T15:58:39+03:00

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В середине февраля в суд поступило заявление прокурора Судогодского района. Он требует наложить запрет на продажу в магазине алкоголя, потому что рядом находится общежитие, где живут студенты Муромцевского лесотехнического техникума.

Прокурор указал, что в ходе проверки в адрес предпринимателя было внесено предписание об устранении нарушений. Но предприниматель проигнорировал требования прокуратуры. Поэтому прокурор обратился в суд в целях обеспечения безопасных условий обучения и воспитания обучающихся Муромцевского техникума.

Судебное заседание по делу назначено на 4 марта 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU