В Судогодском районе прокуратура требует запрет на продажу алкоголя у студенческого общежития
В середине февраля в суд поступило заявление прокурора Судогодского района. Он требует наложить запрет на продажу в магазине алкоголя, потому что рядом находится общежитие, где живут студенты Муромцевского лесотехнического техникума.
Прокурор указал, что в ходе проверки в адрес предпринимателя было внесено предписание об устранении нарушений. Но предприниматель проигнорировал требования прокуратуры. Поэтому прокурор обратился в суд в целях обеспечения безопасных условий обучения и воспитания обучающихся Муромцевского техникума.
Судебное заседание по делу назначено на 4 марта 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU