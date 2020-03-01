В Александрове с января ищут 77-летнего мужчину
Волонтеры отмечают: он нуждается в медпомощи
.Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
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21 января 2020 года 77-летний Виктор Сапронов вышел из дома и больше не выходил на связь с родственниками. Больше месяца его ищут полицейские и волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт".
Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, волосы седые. На нем была черная куртка, брюки, коричневые сапоги, темная шапка.
Нуждается в медицинской помощи!
ИСТОЧНИК KP.RU