Проект реновации Фатьяновского парка в Вязниках реализуют на федеральный грант

29 Февр. 2020 2020-02-29T22:39:22+03:00

Это единственный проект от Владимирской области, ставший в этом году победителем конкурса

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В Тюмени подвели итоги Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Общая сумма грантов, которые разделили победители, составил 5 миллиардов рублей.

В номинации малые города с числом жителей от 20 000 до 50 000 человек выиграл проект по реновации Фатьяновского парка за ГЦКиО «Спутник» города Вязники .Это единственный проект от Владимирской области, ставший победителем конкурса этого года.

Проект предполагает глобальную реконструкцию зоны отдыха.Там, в том числе, построят многофункциональную сцену. Пользоваться ей можно будет как летом, так и зимой. На ней в теплое время года будут проходить концерты, праздники, киносеансы под открытым небом, а зимой же территория между сценой и первым рядом сидений сможет превратиться в каток. На крыше сцены сделают смотровую площадку. Оттуда будет открываться удивительный вид на любимое Алексеем Фатьяновым Малое Петрино и заречье.

ИСТОЧНИК KP.RU