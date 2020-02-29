В Петушках задержали преступника, который находился в федеральном розыске

29 Февр. 2020 2020-02-29T17:13:00+03:00

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На пульт вневедомственной охраны по городу Петушки, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Владимирской области, поступил сигнал «тревога» из сетевого магазина. По прибытию нарядом группы задержания было установлено, что неизвестный мужчина похитил товар, за что его задержали директор магазина и сотрудник охраны.

Увидев сотрудников Росгвардии мужчина попытался сбежать, но его удалось поймать. При себе документов у задержанного не оказалось, а позже, в дежурной части районного отдела полиции, выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске.

Задержанным оказался 51-летний гражданин без определенного места жительства, уроженец республики Бурятия. В розыск его объявили за нарушение условий исполнения меры пресечения. Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU