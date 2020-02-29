Лиса, труп которой нашли на территории школы во Владимире, была больна бешенством

29 Февр. 2020 2020-02-29T12:02:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне на территории города Владимира, а именно в районе школы по улице Комиссарова, был обнаружен труп лисы. Его доставили в ФГБУ «ВНИИЗЖ» города Юрьевец. После лабораторных исследований установили, что лиса была больна бешенством. Место, где находился труп дикого зверя, было продезинфицировано концентрированным раствором.

В связи с ситуацией региональный Роспотребнадзор призывает сделать антирабическую прививку тем, кто мог иметь контакт с лисой, обратившись в медицинское учреждение. Также владельцам домашних животных стоит привить своих питомцев.

ИСТОЧНИК KP.RU