Лиса, труп которой нашли на территории школы во Владимире, была больна бешенством
Место, где ее нашли, было продезинфицировано концентрированным раствором
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Накануне на территории города Владимира, а именно в районе школы по улице Комиссарова, был обнаружен труп лисы. Его доставили в ФГБУ «ВНИИЗЖ» города Юрьевец. После лабораторных исследований установили, что лиса была больна бешенством. Место, где находился труп дикого зверя, было продезинфицировано концентрированным раствором.
В связи с ситуацией региональный Роспотребнадзор призывает сделать антирабическую прививку тем, кто мог иметь контакт с лисой, обратившись в медицинское учреждение. Также владельцам домашних животных стоит привить своих питомцев.
ИСТОЧНИК KP.RU