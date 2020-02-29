В Киржачском районе на пожаре в бане пострадали двое мужчин

29 Февр. 2020 2020-02-29T10:00:47+03:00

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Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области, сообщение о возгорании в бане в садовом товариществе «Вымпел» рядом с деревней Илейкино на пульт диспетчера оперативного ведомства поступило в 20.13 27 февраля. К моменту прибытия первых пожарных подразделений на место ЧП, баня полыхала по всей площади. Потушили огонь уже через 30 минут после поступления сигнала.

Как сообщили в региональном МЧС, причиной происшествия стало то, что 30-летний и 28-летний мужчины, решившие отдохнуть в бане, хотели растопить потухшую печь жидкостью для розжига. В итоге, постройка вспыхнула. Мужчины, получившие ожоги, были доставлены в больницу в Киржаче.

ИСТОЧНИК KP.RU