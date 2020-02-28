Муромлянку пырнули ножом на улице из-за 600 рублей

28 Февр. 2020 2020-02-28T17:42:34+03:00

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17 января 2020 года в муромскую полицию позвонил диспетчер скорой медицинской помощи: на улице Коммунальная 49-летней жительнице нанесли три ножевых ранения. По данным УМВД, пострадавшая рассказала прибывшим полицейским, что на нее напала неизвестная женщина, ударила ножом и украла 600 рублей.

Через несколько часов полицейские задержали 31-летнюю ранее судимую муромлянку. Она была нетрезвой. Во всем созналась, деньги успела потратить.

Уголовное дело за разбой направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU