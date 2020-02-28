Заксобрание Владимирской области не согласовало кандидатуру вице-губернатора Александра Байера

28 Февр. 2020 2020-02-28T16:02:31+03:00

Коммунисты и ЛДПР опять не голосовали

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28 февраля Законодательное Собрание Владимирской области рассмотрело вопрос о согласовании кандидатуры врио вице-губернатора по ЖКХ Александра Байера. После долгих рассуждений депутаты решили не согласовывать его кандидатуру. При этом, фракции КПРФ и ЛДПР воздержались от голосования.

Отметим, что сам врио вице-губернатора Александр Байер на заседании ЗС не присутствовал. По информации администрации Владимирской области, сейчас он находится в командировке.

Против кандидатуры Александра Байера проголосовали 22 депутата. За не проголосовал никто.

ИСТОЧНИК KP.RU