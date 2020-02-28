Сборная Владимирской области выиграла 4 «золота» международного турнира по ушу

28 Февр. 2020 2020-02-28T15:50:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Спортсменки Владимирской области завоевали четыре золотые медали по ушу-саньда на VI Международном турнире «Московские звезды ушу-2020», который проходил в Московском дворце с 24 по 28 февраля.

Сборную команду владимирского региона представляли Наталья Маркова, Ирина Никешина, Евгения Степанова и Анжелика Семилетова.

В соревнованиях участвовали около тысячи спортсменов из России, Германии, Польши, Греции, Франции, Италии, Испании, Белоруссии, Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Ирана, Египта, Туниса, Израиля и Индии. VI турнир стал самым крупным турниром за все время своего существования.

Соревнования проходили в семи дисциплинах: «таолу», «кунг-фу», «юнчуньцюань», «вин-чун», «тайцзицюань», «саньда» и «туйшоу».

ИСТОЧНИК KP.RU