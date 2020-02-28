Сборная Владимирской области выиграла 4 «золота» международного турнира по ушу
Спортсменки Владимирской области завоевали четыре золотые медали по ушу-саньда на VI Международном турнире «Московские звезды ушу-2020», который проходил в Московском дворце с 24 по 28 февраля.
Сборную команду владимирского региона представляли Наталья Маркова, Ирина Никешина, Евгения Степанова и Анжелика Семилетова.
В соревнованиях участвовали около тысячи спортсменов из России, Германии, Польши, Греции, Франции, Италии, Испании, Белоруссии, Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Ирана, Египта, Туниса, Израиля и Индии. VI турнир стал самым крупным турниром за все время своего существования.
Соревнования проходили в семи дисциплинах: «таолу», «кунг-фу», «юнчуньцюань», «вин-чун», «тайцзицюань», «саньда» и «туйшоу».
ИСТОЧНИК KP.RU