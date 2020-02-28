2020-02-28T15:50:42+03:00
Спорт

Сборная Владимирской области выиграла 4 «золота» международного турнира по ушу

Соревнования проходили в семи дисциплинах
Виктория СУХОВА
Поделиться:
фото предоставлено департаментом спортафото предоставлено департаментом спорта
Изменить размер текста:

Спортсменки Владимирской области завоевали четыре золотые медали по ушу-саньда на VI Международном турнире «Московские звезды ушу-2020», который проходил в Московском дворце с 24 по 28 февраля.

Сборную команду владимирского региона представляли Наталья Маркова, Ирина Никешина, Евгения Степанова и Анжелика Семилетова.

В соревнованиях участвовали около тысячи спортсменов из России, Германии, Польши, Греции, Франции, Италии, Испании, Белоруссии, Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Ирана, Египта, Туниса, Израиля и Индии. VI турнир стал самым крупным турниром за все время своего существования.

Соревнования проходили в семи дисциплинах: «таолу», «кунг-фу», «юнчуньцюань», «вин-чун», «тайцзицюань», «саньда» и «туйшоу».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Муромлянку пырнули ножом на улице из-за 600 рублей
Заксобрание Владимирской области не согласовало кандидатуру вице-губернатора Александра Байера
Сборная Владимирской области выиграла 4 «золота» международного турнира по ушу
Владимирские борцы завоевали четыре медали первенства ЦФО
Студент ВлГУ удостоен стипендии имени Анатолия Собчака
ВТБ Лизинг предлагает новые KODA KAROQ с выгодой до 9%
ПСБ в три раза увеличил количество операций расчетно-кассового сопровождения ГОЗ
Во Владимирской области протестируют беспилотные автомобили
ВТБ обеспечил процессинг платежей и предоставил проектное финансирование в тематическом парке «Остров Мечты»
1 марта в Кольчугино откроют новую школу
До конца 2020 года в Коврове появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс
ВТБ отменяет все комиссии в мобильном банке 28 февраля
В деревне под Киржачом сгорела баня, которую пытались растопить жидкостью для розжига
64-летняя жительница Киржача получила 6 лет за убийство знакомой в пьяной драке
«Ростелеком» представляет интеллектуальную ИТ-систему подбора персонала IQHR
Масленичные потехи в Суздале
В лесу Петушинского района обезвредили 41 снаряд
Бригадир из Юрьев-Польского района, обвиненный в гибели рабочего, избежала наказание
Во Владимире предпринимателя оштрафовали за торговлю снюсом
Камешковец, ударивший полицейского в ухо, получил условный срок
Владимирские легкоатлеты завоевали две медали на чемпионате России
Из-за подозрительного пакета в Радужном эвакуировали всю школу
Во Владимире сварят 150 литров борща
Во Владимирском театре кукол покажут премьерный спектакль "Терем-теремок"