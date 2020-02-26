В Петушинском районе 26-летняя девушка зарезала отца
Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное дело в отношении 26-летней жительницы Петушинского района. Ее обвиняют в убийстве отца.
По версии следствия, 18 февраля около 17.00 девушка месте со своим молодым человеком приехала к отцу и заявила, что они будут у него жить. Через некоторое время парень отлучился, в этот момент между девушкой и 50-летним отцом произошел конфликт по поводу внезапного визита. Дочь схватилась за нож и нанесла отцу несколько ударов в грудь. Мужчина скончался на месте преступления.
Ранее девушка не была судима. Она полностью призналась в содеянном и находится под стражей.
ИСТОЧНИК KP.RU