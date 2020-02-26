Администрация Владимирской области начала принимать документы от претендентов на должность вице-губернатора по промышленной политике

26 Февр. 2020 2020-02-26T12:20:42+03:00

Кандидатам моложе 30 лет просьба не тровожить

Изменить размер текста: A A

Администрация Владимирской объявила прием документов об кандидатов на должность вице-губернатора по промышленной политике. Их можно подать до 13 марта в комитет государственной и муниципальной службы администрации Владимирской области по адресу: город Владимир, Октябрьский проспект, дом 21, кабинет 581. Также сканы документов с заявлением можно направить на адрес электронной почты: kgms-kadri@avo.ru.

Обязательными требованиями для замещения этой государственной должности являются:

– возраст – не моложе 30 лет;

– наличие высшего образования и стажа работы не менее 5 лет;

– отсутствие гражданства, а также вида на жительство иностранного государства;

– обязательное прохождение процедуры согласования с Законодательным Собранием Владимирской области.

При рассмотрении резюме предпочтение будет отдано кандидатам, имеющим:

– значительный стаж работы в органах государственной власти федерального или регионального уровня;

– опыт работы на руководящих должностях в сфере экономики;

– опыт производственной деятельности;

– знание и понимание процессов функционирования сельскохозяйственной отрасли;

– опыт реализации национальных проектов;

– стратегическое и аналитическое мышление;

– умение работать с большими объёмами информации;

– способность работать в условиях многозадачности;

– хорошее владение иностранным языком.

После предварительного отбора кандидатов на соответствие квалификационным требованиям предполагается собеседование кандидатов специально сформированной комиссией под руководством Губернатора области.

ИСТОЧНИК KP.RU