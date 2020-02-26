Администрация Владимирской области начала принимать документы от претендентов на должность вице-губернатора по промышленной политике
Администрация Владимирской объявила прием документов об кандидатов на должность вице-губернатора по промышленной политике. Их можно подать до 13 марта в комитет государственной и муниципальной службы администрации Владимирской области по адресу: город Владимир, Октябрьский проспект, дом 21, кабинет 581. Также сканы документов с заявлением можно направить на адрес электронной почты: kgms-kadri@avo.ru.
Обязательными требованиями для замещения этой государственной должности являются:
– возраст – не моложе 30 лет;
– наличие высшего образования и стажа работы не менее 5 лет;
– отсутствие гражданства, а также вида на жительство иностранного государства;
– обязательное прохождение процедуры согласования с Законодательным Собранием Владимирской области.
При рассмотрении резюме предпочтение будет отдано кандидатам, имеющим:
– значительный стаж работы в органах государственной власти федерального или регионального уровня;
– опыт работы на руководящих должностях в сфере экономики;
– опыт производственной деятельности;
– знание и понимание процессов функционирования сельскохозяйственной отрасли;
– опыт реализации национальных проектов;
– стратегическое и аналитическое мышление;
– умение работать с большими объёмами информации;
– способность работать в условиях многозадачности;
– хорошее владение иностранным языком.
После предварительного отбора кандидатов на соответствие квалификационным требованиям предполагается собеседование кандидатов специально сформированной комиссией под руководством Губернатора области.
ИСТОЧНИК KP.RU