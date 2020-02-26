Житель Коврова заплатит штраф -180 тысяч рублей за уклонение от армии

26 Февр. 2020 2020-02-26T12:16:42+03:00

Каждый месяц он должен выплачивать по пять тысяч рублей

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Житель Коврова девять лет уклонялся от воинской обязанности.

Как сообщают в Ковровском городском суде, мужчина три раза под расписку получал повестки из военкомата и даже проходил медицинское освидетельствование о признании его годным к воинской службе.

В декабре 2012 года уклонист был предупрежден об уголовной ответственности, но мужчина так и не пришел в военкомат.

Ковровский городской суд приговорил его виновным в совершении преступления, ему назначили штраф в размере 180000 рублей, с рассрочкой уплаты на период 3 года с ежемесячной уплатой по 5000 рублей

ИСТОЧНИК KP.RU