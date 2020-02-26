Прокуратура против торговли алкоголем возле общежития Муромцевского техникума

26 Февр. 2020 2020-02-26T12:06:53+03:00

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Прокуратура подала в суд на индивидуального предпринимателя, торгующего пивом рядом с общежитием Муромцевского лесотехнического техникума. Его магазин «Пив&ко», по мнению ведомства, находится слишком близко к студенческой «общаге». Дело еще и в том, что рядом с этой торговой точкой постоянно собираются люди для распития алкоголя. Хозяин магазина уже получал предписание от надзорного органа об устранении нарушений, но проигнорировал его. Прокуратура обратилась в суд с требованием запретить торговать алкоголем рядом с общежитием техникума «в целях обеспечения безопасных условий обучения и воспитания обучающихся Муромцевсого техникума».

ИСТОЧНИК KP.RU