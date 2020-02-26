Владимирцев приглашают на презентацию книги о генерале Николае Столетове

26 Февр. 2020 2020-02-26T12:03:33+03:00

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27 февраля в 17.00 состоится презентация книги Ольги Суслиной «»Крещен огнем и делом»: генерал от инфантерии Н.Г. Столетов (1831–1912)».

Имя Николая Столетова, видного военного деятеля, известно каждому владимирцу. Он был участником трех войн: Крымской, Кавказской и русско-турецкой. Он удостоен 22 наград и памятных знаков.

Книга подробно рассматривает детские годы будущего генерала в многодетной купеческой семье. Из главы «На взлете военной карьеры…» можно узнать, что Николай Столетов закончил Московский императорский университет со степенью кандидата физико-математических наук. И сразу же в связи с началом Крымской войны уходит добровольцем на фронт.

В последующих главах раскрывается дальнейшая военная карьера нашего земляка в сопровождении архивных документов, воспоминаний самого Николая Григорьевича и его современников, карт, рисунков и фотографий.

Вход - свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU