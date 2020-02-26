Владимирские таможенники нашла 324 упаковки табака без акцизных марок

26 Февр. 2020 2020-02-26T11:38:48+03:00

Весь табак был произведен в Турции и США

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В одной из торговых точек областного центра сотрудники Владимирской таможнии областного УМВД обнаружили 324 упаковки табака для кальяна, на которых отсутствовала обязательная маркировка акцизными марками. Практически вся табачная продукция – иностранного производства: Турция, США.

Необходимых документов, подтверждающих законность ввоза товара в Россию, предоставлено не было. Табачную продукцию изъяли полицейские.

Решается вопрос о принятии дальнейших мер..

ИСТОЧНИК KP.RU