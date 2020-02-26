Сотрудница клининговой компании обокрала хозяев квартиры во время уборки

26 Февр. 2020 2020-02-26T11:28:01+03:00

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Инцидент произошел в Коврове. Хозяева квартиры пригласили навести чистоту персонал клининговой компании. Пока хозяева отдыхали в одной из комнат, женщина убиралась. В ванной комнате, в шкафу она нашла шкатулку с ювелирными изделиями. Забрала ее и еще денежные средства в размере 5 тысяч рублей, а затем скрылась. С собой она унесла 5 золотых колец, 3 пары сережек, подвеску и браслет на сумму свыше 80 тысяч рублей. Однако полиция похитительницу нашла. Женщина вернула хозяевам только часть украденного, остальное она успела реализовать. Но при этом во всем созналась и просила суд рассмотреть ее дело в особом порядке. В результате женщина получила 1 год и 6 месяцев условно.

ИСТОЧНИК KP.RU