Во Владимирской области появится еще один передвижной парк "Кванториум"

26 Февр. 2020 2020-02-26T11:27:17+03:00

А до 2024 года должно работать уже три технопарка "на колесах"

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Сейчас во Владимирской области работает один технопарк «на колёсах». В прошлом году в 16 массовых мероприятиях приняло участие более 3 тысяч сельских ребят. Сегодня школьники уже участвуют в областных соревнованиях, среди которых чемпионат «Проф Старт», Scratch-олимпиада по креативному программированию и другие. А начиная с апреля, планируется провести публичные защиты проектов учеников из сельских школ.

В новом учебном году появится ещё один передвижной технопарк, что позволит охватить 12 агломераций. Причём, это будут совершенно новые территории, поскольку на базе тех, где мобильный технопарк работает сейчас, создаются образовательные центры «Точка роста».

Всего же до 2024 года в нашем регионе должно работать уже три технопарка «на колёсах».

ИСТОЧНИК KP.RU