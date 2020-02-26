2020-02-26T11:43:13+03:00
Политика

Первый вице-губернатор Владимирской области Максим Брусенцов подал в отставку

Он покинет администрацию региона 23 марта
Сергей МОРКОВКИН
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Максим БрусенцовМаксим БрусенцовФото: Анна ДЕКТЯРЕВА
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Врио первого вице-губернатора Владимирской области Максим Брусенцов подал в отставку. Об этом сообщает пресс-служба администрации Владимирской области. Последним днем его работы станет 23 марта.

Максим Брусенцов был назначен врио первого заместителя губернатора Владимирской области 19 ноября 2018 года, курировал экономическое развитие региона, промышленную политику и инвестиционную деятельность.

По решению Губернатора будет проведён отбор кандидатов на замещение освобождающейся должности его первого заместителя.

Максим Сергеевич Брусенцов родился в 1980 году в Москве. Закончил Тверское Суворовское военное училище и Ярославский филиал Военного финансово-экономического университета по специальности «финансы и кредит», имеет учёную степень кандидата экономических наук. После службы в Вооруженных Силах Российской Федерации работал в промышленных, строительных, коммерческих организациях и инвестиционных компаниях в Москве и Тюмени, в том числе на руководящих должностях. Предыдущая должность перед назначением в администрации Владимирской области – руководитель ФГУП «Управление промышленных предприятий при Федеральном агентстве специального строительства».

ИСТОЧНИК KP.RU

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