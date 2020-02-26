Владимирский биатлонист Алексей Слепов не вошел в состав сборной России на чемпионат Европы

26 Февр. 2020 2020-02-26T10:39:57+03:00

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Союз биатлонистов России объявил состав сборной страны на чемпионат Европы, который пройдет с 26 февраля по 1 марта в столице Беларуси Минске. В него не попал завсегдатай турнира владимирский биатлонист Алексей Слепов — трехкратный чемпион континента.

В состав сборной страны вошли: Никита Поршнев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Саид Каримулла Халили, Василий Томшин, Кирилл Стрельцов, Дмитрий Иванов.

ИСТОЧНИК KP.RU