Владимирский биатлонист Алексей Слепов не вошел в состав сборной России на чемпионат Европы
Тренерский штаб не устроили результаты ветерана на Кубке IBU
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Союз биатлонистов России объявил состав сборной страны на чемпионат Европы, который пройдет с 26 февраля по 1 марта в столице Беларуси Минске. В него не попал завсегдатай турнира владимирский биатлонист Алексей Слепов — трехкратный чемпион континента.
В состав сборной страны вошли: Никита Поршнев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Саид Каримулла Халили, Василий Томшин, Кирилл Стрельцов, Дмитрий Иванов.
ИСТОЧНИК KP.RU