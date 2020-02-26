Во Владимирском театре кукол готовят спектакль для особенных детей

26 Февр. 2020 2020-02-26T10:39:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Во Владимирском областном театре кукол готовятся поставить спектакль нового формата "Где прячутся сны". Его создание пройдет в рамках программы «Разноцветное детство», которую реализовывает театр кукол для детей с ограниченными возможностями.

Уже прошли заседания художественного и технического советов, на которых были рассмотрены творческие эскизы художника-постановщика спектакля и технические приемы для реализации постановки.

Режиссёром –постановщиком будущего спектакля является Мария Кузнецова, а художником –постановщиком – Ирина Хмарук.

Премьерный показ спектакля запланирован на июнь.

ИСТОЧНИК KP.RU