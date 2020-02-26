2020-02-26T10:39:21+03:00
Звезды

Во Владимирском театре кукол готовят спектакль для особенных детей

Премьера намечена на июнь
Виктория СУХОВА
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фото с официального сайта Владимирского театра куколфото с официального сайта Владимирского театра кукол
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Во Владимирском областном театре кукол готовятся поставить спектакль нового формата "Где прячутся сны". Его создание пройдет в рамках программы «Разноцветное детство», которую реализовывает театр кукол для детей с ограниченными возможностями.

Уже прошли заседания художественного и технического советов, на которых были рассмотрены творческие эскизы художника-постановщика спектакля и технические приемы для реализации постановки.

Режиссёром –постановщиком будущего спектакля является Мария Кузнецова, а художником –постановщиком – Ирина Хмарук.

Премьерный показ спектакля запланирован на июнь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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