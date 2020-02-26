Во Владимирском театре кукол готовят спектакль для особенных детей
Во Владимирском областном театре кукол готовятся поставить спектакль нового формата "Где прячутся сны". Его создание пройдет в рамках программы «Разноцветное детство», которую реализовывает театр кукол для детей с ограниченными возможностями.
Уже прошли заседания художественного и технического советов, на которых были рассмотрены творческие эскизы художника-постановщика спектакля и технические приемы для реализации постановки.
Режиссёром –постановщиком будущего спектакля является Мария Кузнецова, а художником –постановщиком – Ирина Хмарук.
Премьерный показ спектакля запланирован на июнь.
ИСТОЧНИК KP.RU