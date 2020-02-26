18-летний муромлянин угнал машину отца своей девушки и попал в ДТП

26 Февр. 2020 2020-02-26T10:26:11+03:00

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Возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего ранее неоднократно судимого муромлянина. По данным УМВД по Владимирской области, вечером 13 февраля 2020 года парень был в гостях у девушки в селе. Не зная, как добраться до Мурома ( а такси на что?), он решил угнать машину отца девушки. Парень увидел ключи в салоне, выкатил авто из гаража и уехал. По пути он не справился с управлением и съехал в кювет. Водитель мимо проезжающей машины помог парню вытащить угнанный транспорт. Конечно, до дома на такой машине уже не доберешься, поэтому молодой человек решил вернуть машину в гараж.

Утром мама девушки увидела следы от колес, ведущие в гараж, при том, что владелец авто - ее муж - находился в больнице. Зайдя в гараж и увидев разбитую машину, женщина позвонила в полицию.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU