2020-02-26T10:24:50+03:00
Общество

Во Владимирской области продукты для приготовления блинов подорожали на три рубля

Самые дорогие продукты - молоко и мука
Виктория СУХОВА
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Владимирцы начали отмечать Масленицу и готовить главное блюдо праздника - блины.

Владимирстат посчитал, во сколько обойдется приготовить любимое лакомство Масленицы.В 2020 году по сравнению с прошлым годом снизилась цена на яйца, подсолнечное масло и сахар в тех пропорциях, в которых они необходимы для приготовления блинов. Зато взлетела цена на молока и муку.

В итоге приготовление блинов обойдется в 130 рублей 73 копейки (в 2019 году - 127 рублей 56 копеек). И это не считая начинки. Самыми дорогими блинами станут блины с красной икрой (почти 492 рубля) и соленой рыбой - 170 рублей, 89 копеек. А самыми дешевыми - со сметаной и сгущенкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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