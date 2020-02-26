2020-02-26T10:12:40+03:00
Общество

Судебные приставы арестовали имущество у должников по алиментам

Еще 13 человек нашли источник дохода
Виктория СУХОВА
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25 февраля судебные приставы Владимира пришли домой к 20 неплательщикам алиментов. По семи исполнительным производствам наложен арест имущества.

А по 13 производствам установлены источники доходов и вынесены постановления о взыскания на доходы должников.

Напоминаем, что за неуплату алиментов, предусмотрена уголовная ответственность - исправительные работы на срок до одного года, либо принудительные работа на тот же срок, либо арест на срок до трех месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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