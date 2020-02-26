В Коврове открыли выставку, посвященную закрывшемуся экскаваторному заводу

26 Февр. 2020 2020-02-26T09:25:00+03:00

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Выставка «Два фронта Ковровского экскаваторного завода» создана из экспонатов, поступивших в фонды Ковровского историко-мемориального музея из музея закрывшегося Ковровского экскаваторного завода.

Это уникальные экспонаты и реликвии, рассказывающие о трудовом подвиге работников Ковровского экскаваторного завода в годы Великой Отечественной войны.

Выставка не случайно названа «Два фронта Ковровского экскаваторного завода». Более 1000 экскаваторостроителей воевали, 421 из них погибли. Открывает список погибших героев А.В. Лопатин, Герой Советского Союза, работавший на Ковровском экскаваторном заводке с 1933 по 1937 гг. На выставке представлены подлинные предметы, найденные на заставе Лопатина в Белоруссии, и земля с героической заставы.

Здесь можно увидеть и подлинный костюм курсанта Ковровского аэроклуба; и коллекцию стенгазет военного времени, выпускавшихся на Ковровском экскаваторном заводе в годы войны, под звучным названием «Крокодил»; уникальную коллекцию документов, свидетельствующих о том, как жил город в годы войны, включая карточки на продукты и товары первой необходимости; а также редкую коллекцию фотографий, рассказывающую о выпуске военной продукции на Ковровском экскаваторном заводе.

Следующей выставкой станет выставка о жителях Ковровской земли, участниках боевой действий Великой Отечественной войны, чьи бесценные экспонаты и реликвии за последние пять лет родные и близкие передали в музей.

ИСТОЧНИК KP.RU