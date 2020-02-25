Во Владимире пропал 10-летний мальчик
На поиски уже отправились полиция и волонтеры отряда "Лиза Алерт"
.Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
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25 февраля 2020 года 10-летний Марк не вернулся домой. На данный момент его ищут полицейские и волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт". Ребенок может находиться в любом районе города, поэтому вспомните: могли ли вы сегодня видеть похожего мальчика у своего подъезда или в магазине?
Приметы: рост 126 см, нормального телосложения, волосы русые, глаза голубые. На Марке была ярко-голубая куртка, черные джинсы, темно-синие сапоги, красно-синяя шапка.
ИСТОЧНИК KP.RU